Kocaeli'de Sporculara Yeni Destekler Müjdesi - Son Dakika
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Kocaeli'de Sporculara Yeni Destekler Müjdesi

Kocaeli\'de Sporculara Yeni Destekler Müjdesi
19.07.2025 09:47  Güncelleme: 09:48
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporculara dil öğrenimi ve kişisel gelişim gibi alanlarda yeni destekler sunacaklarını açıkladı. Başkan, tüm spor kulüplerindeki başarılı sporculara yönelik çalışmalar yapılacağını da belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporculara dil öğreniminden kişisel gelişime kadar birçok alanda yeni destekler verileceğini müjdeledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporcularla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün Maide Restoran'da düzenlediği programa; Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Raşit Fidan ve sporcuların antrenörleri de katıldı. Sporun önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Sizin gibi başarılı öğrenciler şehrimiz adına bir zenginlik. Beni asıl mutlu eden ve keyif veren, çok genç yaşta sporcuların sayısının fazla olması. 10 yıl sonra buradan çok sayıda şampiyon çıkacak. Şehrimizin adını dünyaya duyurmuş çok sayıda sporcumuz olacak. Ben buna inanıyorum. Oysa bundan 40 yıl önce sadece 2 kişi vardı. Bugün ise şehrin çok noktasına yayılan başarılı sporcumuz var. Spor tesisi ne kadar fazlaysa, antrenör ne kadar fazlaysa, öndeki başarı hikayesi fazlaysa orada bir ağ etkisi oluşuyor." dedi.

"Yarışma şartlarınızı uluslararası rakiplerinizle eşitlemek noktasında bize düşen neyse yapacağız"

Önümüzdeki süreçte yapılacaklar hakkında ilgi veren Başkan Büyükakın, "Gençlerimizin hep yanında olduk. Sporcu gençlerimize şimdi yeni destekler de vermek istiyoruz. Yarışma şartlarınızı uluslararası rakiplerinizle eşitlemek noktasında bize düşen neyse yapacağız. Hepiniz özel sporcularsınız. Uluslararası müsabakalara çıkıyorsunuz. Bu noktada özgüvenli olmanız önemli. Bizler, özgüveninizi artıracak psikoloji eğitimleri verme noktasında destek sunalım. Eksik nerede kalıyorsa tespit edelim. Yurt dışında dil lazımsa onu takviye edelim. İşin psikolojisi yönetilecekse, onu uzmanlarla destekleyelim. Kendini ifade etme noktalarında ilave eğitimler verelim. Bunların size ne kadar fayda sağladığını göreceksiniz. Beslenmeniz, uyumanız ve sağlığınız gibi konularda üniversiteden destek alalım. Bu grupla artık bu taraflara yönelik özel çalışmalar yapalım. Bu eğitimler de en iyiler tarafından verilsin." diye konuştu.

Başkan Tahir Büyükakın bu desteklemelerin sadece Kağıtspor'la sınırlandırılmayacağını, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak çalışılarak, kentteki tüm spor kulüplerindeki başarılı sporcuları da kapsayacağını sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Sporculara Yeni Destekler Müjdesi - Son Dakika

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