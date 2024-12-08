Kocaeli'de Suriyeliler Kutlama Yaptı

Kocaeli'deki Suriyeliler kutlama yapıyor
KOCAELİ - Kocaeli'de, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yapıldı.
Körfez Esentepe Mahallesi'nde sokağa çıkan Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde eğlenerek kutlama yaptı. Suriye ve Türk bayrakları da sallayan gruplar, zaman zaman sloganlar da attı. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.
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