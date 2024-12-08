Kocaeli'de Suriyeliler Kutlama Yaptı

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Kocaeli'deki Suriyeliler kutlama yapıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yapıldı.

Körfez Esentepe Mahallesi'nde sokağa çıkan Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde eğlenerek kutlama yaptı. Suriye ve Türk bayrakları da sallayan gruplar, zaman zaman sloganlar da attı. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.