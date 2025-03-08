Kocaeli'de Taksicilere Ramazan İftar Desteği - Son Dakika
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Kocaeli'de Taksicilere Ramazan İftar Desteği

Kocaeli\'de Taksicilere Ramazan İftar Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında oruç tutan taksicilere sıcak iftar yemekleri dağıtarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. İlk dağıtım İzmit'teki 41 taksi durağında gerçekleştirildi. Bu uygulama, iftarını huzur içinde açmak isteyen esnafa büyük destek sağlıyor.

08.03.2025 10:50  Güncelleme: 10:51
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Kocaeli'de Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla iftar saatinde çalışan taksici esnafına iftarlık sıcak yemek ikramı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında oruç tutan esnafı yalnız bırakmayarak, taksicilere sıcak iftar yemekleri dağıtıyor. Dağıtım ilk olarak İzmit ilçesindeki 41 taksi durağında gerçekleştirildi. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antikkapı A.Ş.'nin hazırladığı iftarlık sıcak yemekleri taksici esnafının bağlı bulundukları duraklara götürdü. 3 gözlü gıda kaplarında birbirine karışmayan, sızıntı ve dökülmeye neden olmayan yemek kaplarını taksici esnafına teslim eden görevli ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ileterek işlerinde bol kazançlar diledi. Ramazan boyunca bu anlamlı destek, 12 ilçedeki taksici esnafına sırasıyla ulaştırılacak.

İftarlarını bağlı bulundukları duraklarda açan ve bu anlamlı destekle oruçlarını rahatça açma imkanı bulan taksici esnafı, destek ve katkılarından ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini iletti. Ramazan ayının manevi zenginliğine katkı sağlayan bu uygulama, hem esnafın iftarını huzur içinde açmasına imkan tanıyor hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Taksicilere Ramazan İftar Desteği - Son Dakika

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