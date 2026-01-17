Üreticiye yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek - Son Dakika
Üreticiye yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek

Üreticiye yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek
17.01.2026 13:28  Güncelleme: 13:29
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek projeleri kapsamında yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve doğal salma yumurta tavukçuluğu için başvuruları 19 Ocak'ta alacak.

Kocaeli'de yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek projeleri kapsamında yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve doğal salma yumurta tavukçuluğu için başvurular pazartesi başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak hayata geçirdiği tarımsal ve hayvansal destek projelerini 2026 yılında da sürdürüyor. Yeni yılda da 3 büyük destekle üreticileri yalnız bırakmayan büyükşehir, bu doğrultuda yüzde 50 hibeli, "doğal salma yumurta tavukçuluğu", ilkbahar dönemi için "yem bitkisi tohumu" ve "zirai gübre" desteği sağlayacak. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular 19 Ocak Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanıyor.

İnsana dokunan projeler yüzleri güldürüyor

Hayata geçirilen projeler, Kocaeli'de tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamada kilit rol oynuyor. Büyükşehir belediyesi, kırsalda üretimi destekleyerek hem çiftçinin emeğini koruyor hem de yerli üretimin devamlılığını sağlıyor. Kırsal kalkınmayı merkeze alan, üreticiyi ayakta tutan ve doğrudan insana dokunan projelerle çiftçilerin yükünü hafifleten büyükşehir, peş peşe verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yem bitkisi tohumu desteği

Büyükşehir belediyesinin yıllardır başarıyla uyguladığı ilkbahar dönemi yem bitkisi tohumu destekleme projesi, bu yıl da üreticilerle buluşuyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli dane mısır, silajlık mısır, yonca tohumu ve mısır gübresi (15-15-15) desteği verilecek. Destekler 70 dekara kadar alanı kapsayacak. Bu proje ile sağlanan desteklerle hayvan yemi üreten çiftçilerin hem girdi maliyetleri düşüyor hem de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

Meyve, sebze ve fındık üreticisine can suyu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı ayakta tutan önemli projelerinden biri olan zirai gübre destek projesi ile meyve, sebze ve fındık üreticilerine yüzde 50 hibeli zirai gübre (15-15-15) desteği sağlanacak. Her yıl düzenli olarak devam eden proje sayesinde üreticiler hem maliyet avantajı sağlıyor hem de verimli üretim yapma imkanı buluyor.

Yerli yumurta tavukçuluğu

Kırsalda gelir çeşitliliğini artırmayı hedefleyen doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi bu yıl yeniden üreticilerle buluşuyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, suluk, yemlik, folluk, yumurta öncesi yem ve yumurta yemi desteği verilecek. Büyükşehir'in bu desteği, özellikle küçük ölçekli üreticiler için önemli bir geçim kapısı oluşturuyor.

Başvurular hangi tarihleri kapsıyor?

Desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin, "Yem Bitkisi Tohumu" ve "Zirai Gübre" projeleri için 2026 yılı ÇKS belgeleriyle başvuruda bulunmaları gerekiyor. İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına, Kandıra'daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi'nin yeni hizmet binasında bulunan Kocaeli büyükşehir hizmet birimine 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binasına, Gölcük ilçesindeki üreticiler Gölcük Ziraat Odası'na 26-27 Ocak, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise Karamürsel KO-MEK binasında 22-23 Ocak tarihleri arasında talepte bulanabilecek. "Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu" projesi için ise başvurular sadece Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na, 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak. Üreticilerden güncel hayvancılık işletme belgesi istenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel

Üreticiye yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek

Üreticiye yüzde 50 hibeli tarımsal ve hayvansal destek
