Kocaeli\'de tedavi gören misafirlere ücretsiz konaklama ve yemek imkanı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan konaklama merkezi, il dışından kente tedavi amacıyla gelen hasta ve yakınlarına hizmet veriyor. Bolu'dan Kocaeli'ye tedavi görmek üzere gelen ve merkezde konaklayan Mustafa Dursun, "Bu yaşıma geldim, Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyonla karşılaşıyorum. Burada bir ay kalacağım" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde hizmete kazandırılan merkezde, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunulurken; misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik öz bakım hizmetleri de sağlanıyor.

Kocaeli Üniversitesi'nde oksijen tedavisi görmek üzere Bolu'dan gelen Mustafa Dursun, konaklama merkezinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dursun, "Bu yaşıma geldim, Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyonla karşılaşıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan personele kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetin tüm belediyelere örnek olmasını istiyorum. Her şey dört dörtlük" dedi.

Dursun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hizmet sadece Kocaeli halkına değil, dışarıdan tedavi için gelen herkese sunuluyor. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri, temizlik, personelin çalışkanlığı ve güler yüzü gerçekten takdire şayan. Buraya gelen vatandaşlar mağdur olmaktan kurtuluyor. Ben Bolu'dan geldim, kalacak yerim yoktu ve maddi imkanım sınırlıydı. Burada bir ay kalacağım. Belediyenin bu hizmetini duyunca başvurdum ve kabul edildim. Allah hepsinden razı olsun." - KOCAELİ