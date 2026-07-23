Kocaeli\'de kuralları ihlal eden 89 şoföre para cezası

Kocaeli'de toplu taşıma araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 89 şoföre toplam 329 bin 745 lira idari para cezası kesildi. Yolculara fiziki müdahalede bulunduğu ve durakta bekleyen yolcuyu almadığı belirlenen 5 şoförün aracı ise 3 gün süreyle trafikten men edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hafta boyunca sürücüler, araçlar ve trafik kurallarına uyum konularında kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Ekiplerin sahada yaptığı kontrollerin sonuçları, 100 gündem maddesinin karara bağlandığı Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda ele alındı.

89 şoföre idari para cezası

Yapılan incelemeler sonucunda; güzergahı tamamlamama, belde dışı yolcu taşıma, talimatlara aykırı aksesuar bulundurma, yolcuyla tartışma, tehlikeli araç kullanma, durakta bekleyen yolcuyu almama, yolcuya kötü muamele, sefer sırasında sigara içme, ücret tarifesine uymama ve personel çalışma belgesi taşımama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 89 şoföre encümen kararıyla toplam 329 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.

5 araç trafikten men edildi

Denetimler kapsamında para cezasının yanı sıra trafikten men yaptırımları da karara bağlandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 şoförün aracı 3 gün süreyle trafikten men edildi. Bu yaptırımın, 4 şoförün yolculara fiziki müdahalede bulunması, bir şoförün ise durakta bekleyen yolcuyu almaması nedeniyle uygulandığı bildirildi. - KOCAELİ