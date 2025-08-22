Kocaeli\'de Trafik Güvenliği İçin 4 Bin Yeni Levha Yerleştirildi

Kocaeli'de sürücülerin can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla kırsal bölgelerde bu yıl içerisinde 3 bin 500 uyarı ve tanzim levhası ile 500 bilgi levhası yerleştirildi.

Kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için tüm birimleriyle sahada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği için trafik levha yerleştirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Kırsal bölgelerde sürdürülen çalışmalarda yeni levhalar yerleştirilirken, mevcut levhaların da görünürlüğü ve sağlamlığı düzenli olarak kontrol ediliyor. Hasar gören veya solan levhalar ekiplerce hızla onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, levha yenileme ve onarım çalışmalarını öncelikli bölgelerde sürdürüyor. Bu kapsamda Sapakpınar mevkii, Kandıra Yolu, Sepetçi Mahallesi ve Sakallar Mahallesi'nde levha çalışmaları başarıyla tamamlandı. Yenilenen levhalar, sürücülerin ve yayaların trafikte daha güvenli ve düzenli hareket etmelerini sağlayarak, kazaların önlenmesine ve trafik akışının düzenlenmesine katkı sunuyor. Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken büyükşehir belediyesi, bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini güçlendirmek amacıyla levha çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu yıl içerisinde kent genelinde 3 bin 500 uyarı ve tanzim levhası ile 500 bilgi levhası yerleştirildi. Böylece toplamda 4 bin levhanın sahaya kazandırılması sağlandı. - KOCAELİ