Kocaeli\'de Tramvay Filosu Büyüyor: 7\'nci Araç Raylara İndirildi

Kocaeli'de satın alınan 10 tramvay aracından 7'ncisini de raylara indirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatan tramvay projesi kapsamında 10 araç almıştı. Bugüne kadar 6 tramvay aracını teslim alan Büyükşehir, 7'nci aracı da raylara indirerek filosunu genişletti.

Ankara'da üretilen ve Kocaeli için özel olarak tasarımlanan tramvay aracı ulaşımdaki güce güç kattı. 33 metre uzunluğundaki modern tramvaylar 298 yolcu kapasiteli. Tramvayın oturan yolcu sayısı 66 olurken 232 kişi de ayakta seyahat edebiliyor. - KOCAELİ