Kocaeli\'de Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında renkli ve lezzet dolu anlar yaşandı. Protokol üyeleri, vatandaşlara tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı ikram ederek, geleneksel tatların tanıtımına katkı sağladı. Etkinlikte Kocaeli mutfağına özgü ürünler ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kocaeli'de program düzenlendi. İzmit Merkez Bankası önünden bando eşliğinde başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'nda sona erdi.

Protokolden vatandaşlara yemek ikramı

Etkinlik alanında kurulan büyük kazanlarda kaynatılan tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı, protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi. Yetkililer çorba karıştırıp pilav servis ederken, stantlardaki yöresel ürünleri tanıtarak Kocaeli mutfağını öne çıkardı. Pişmaniye, ayva cezeryesi, Samanlı Dağları zeytini, Karamürsel simit dolması, mancarlı pide, üzüm hoşafı, geleneksel şerbetler, tarhana çorbası ve sebzeli bulgur pilavı gibi tatlar yoğun ilgi gördü.

"Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır"

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Türk mutfağının sadece damak tadı değil, aynı zamanda kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, "Yemeğin kaynadığı tencere aynı zamanda şifa kaynağıdır. Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçasıdır. Kocaeli mutfağını tanıtmak, geleneksel tatlarımızı geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Etkinliklere Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Şenol Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ