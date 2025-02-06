Kocaeli'de Türkiye'nin En Büyük Afet Mutfağı Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Türkiye'nin En Büyük Afet Mutfağı Hizmet Vermeye Başladı

Kocaeli\'de Türkiye\'nin En Büyük Afet Mutfağı Hizmet Vermeye Başladı

Kocaeli'de açılan Hızır 41-Afet Mutfağı, afet dönemleri dışında günlük bin ihtiyaç sahibi aileye yemek pişirerek, sosyal sorumluluk hizmeti sunacaktır.

06.02.2025 16:55  Güncelleme: 16:57
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Kocaeli'de bulunan Türkiye'nin en büyük afet mutfağı "Hızır 41-Afet Mutfağı" afet dönemleri dışında da boş durmayarak her gün bin ihtiyaç sahibi aileye yemek pişecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından 5 Şubat Çarşamba günü tanıtımı yapılarak hizmete alınan Türkiye'nin en büyük afet mutfağı "Hızır 41-Afet Mutfağı", sadece afet zamanında değil, normal zamanda da vatandaşın yanında olacak. Symbol AVM arkasında, 10 bin metrekarelik alanda hizmet vermeye başlayan Hızır 41-Afet Mutfağı, günlük 150 bin kişilik çorba üretim kapasitesine sahip. Yaşanabilecek bir afet anında sadece Kocaeli değil tüm Marmara Bölgesi'ne hizmet edebilecek kapasite ve donanıma sahip dev tesis, afet dönemleri dışında da boş durmayacak. Normal zamanlarda her gün bin ihtiyaç sahibi aileye Hızır 41-Afet Mutfağı'nda yemek pişecek. Hijyenik ortamda pişirilen yemekler, aynı tazelik ve sıcaklıkla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilecek. Bu örnek çalışma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir sosyal sorumluluk hizmetini daha yerine getirmiş olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Türkiye'nin En Büyük Afet Mutfağı Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika

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