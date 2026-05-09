Türkiye'nin ilk Çerkes Müzesi'nde 162 yıllık kültürel hafıza sergileniyor

09.05.2026 18:50  Güncelleme: 18:57
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk Özel Çerkes Müzesi, Çerkes kültürüne ait yüzlerce eseri sergileyerek kültürel mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Kocaeli'de açılan Türkiye'nin ilk Özel Çerkes Müzesi, bu kültüre ait yüzlerce eser ile sürgün döneminden kalan ve bağışlanan objeleri bir araya getiriyor. Kültürel hafızanın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanan müzede 162 yıllık hafıza yaşatılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Türkiye'nin ilk Özel Çerkes Müzesi açıldı. Çerkes kültürüne ait yüzlerce tarihi eser ziyaretçilerle buluşturulurken, müze kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli merkez olarak dikkat çekiyor. 1864 yılında sürgünde Çerkeslerin yanlarında getirdikleri eşyaların da bağışlanmasıyla oluşturulan müze, tamamen gönüllü katkılarla hayata geçirildi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Çerkes Müzesi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hizmete girerek Çerkes toplumunun tarihini, yaşam kültürünü ve geleneklerini yansıtan çok sayıda eseri bir araya getirdi.

Müzede geleneksel kıyafetler, el emeği ürünler, eski fotoğraflar, kama, silah, mutfak eşyaları, arşiv belgeleri ve günlük yaşamda kullanılan tarihi objeler yer alıyor. Ziyaretçiler, Çerkes kültürünün geçmişten bugüne uzanan izlerini yakından görme fırsatı buluyor. Çerkes kültürünün korunması amacıyla oluşturulan müze, yalnızca bir sergi alanı olmanın ötesinde kültürel etkinlikler ve eğitim çalışmalarıyla da faaliyet gösterecek. Müzenin özellikle genç kuşakların kendi kültürel geçmişlerini tanımalarına ve bu mirası daha yakından öğrenmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Bu eser, büyük sürgünün ardından bugüne uzanan mücadelenin, köklü kültürün ve birlikteliğin bir yansımasıdır"

Kartepe Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen müzeye ilişkin konuşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe'ye birçok eser kazandırdık ama bazı eserler var ki onlar metrekareyle ölçülmez, duygularla ifade edilir. Kartepe'de çok güçlü bir gönül bağımız var. Çerkes mimarisiyle bu binayı inşa ettik ancak içini Çerkes kültürüne gönül vermiş insanlar hayata geçirdi. Bu eser, büyük sürgünün ardından bugüne uzanan mücadelenin, köklü kültürün ve birlikteliğin bir yansımasıdır. Aslında bu eser, Türkiye'nin ve Türk milletinin kültürel zenginliğini oluşturan renklerden biridir. Bizi geleceğe taşıyacak, güçlü Kocaeli'yi ve dünyayla yarışan bir şehir vizyonunu oluşturacak birlikteliğin de bir parçasıdır. Bu nedenle çok kıymetlidir. Sadece bir eser değil, aynı zamanda bir birlikteliktir. Bu nedenle buraya sahip çıkmak, yaşatmak ve korumak gerekir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu müze hepimizin gururu ve onurudur"

Tüm Çerkeslere seslenen Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Sedat Yenişen ise, "Bu müze hepimizin. Bu müze var olduğumuzun ve olacağımızın bir kanıtıdır. Bu müze hepimizin gururu ve onurudur. Birlik ve beraberlik içinde, kimin neyi, niçin yaptığına bakmadan kişisel, kurumsal kırgınlıklarımızı, egolarımızı bir kenara bırakarak fakatsız, amasız, kültürümüz, halkımız için bu müzeye desteklerimizi esirgemeyelim. Çerkes materyal ve objelerini bu müzeye bağışlayarak gelecek nesillere aktaralım. Türkiye'de bir ilk olan Kartepe Özel Çerkez Müzesi Kartepemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a Uzuntarla Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Sedat Yenişen ile Vedat Eroğlu'na plaket takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Çerkes Müzesi'nde 162 yıllık kültürel hafıza sergileniyor - Son Dakika
