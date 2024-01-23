Kocaeli\'de Üniversite Öğrencilerine Çamaşırhane Hizmeti

Kocaeli'de ailelerinden uzakta olan üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama sorunu kent çamaşırhanesi ile son buluyor. Zaman ve ekonomik olarak tasarruf sağlayan öğrenciler, kendilerine ayrılan ortamda çamaşırları temizlenene kadar hem ders çalışabiliyor hem de oluşturulan kütüphanede kitap okuyabiliyor. Çamaşırları yıkanan öğrenciler, kıyafetlerini kuruttuktan sonra da ütüleyebiliyor.

Kocaeli'de üniversite öğrencilerini çamaşır yıkama sorunundan kurtarmak için 2022 yılında çamaşırhane hizmete açıldı. Öğrenciler, ücretsiz ve hijyenik ortamda çamaşırlarını yıkarken, sıra bekleme sorunu da yaşanmıyor. 6 gün boyunca açık olan çamaşırhanede deterjan da ücretsiz olarak sunuluyor. Öğrenciler kıyafetleri yıkanırken kendilerine ayrılan bölümde hem ders çalışabiliyor hem de oluşturulan küçük kütüphanede kitap okuyabiliyor. Çamaşırları yıkanan öğrenciler, kıyafetlerini kuruttuktan sonra, ütüleyerek merkezden ayrılıyor.

Yıllık ortalama bin öğrenci faydalanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 kasım ayında açılan çamaşırhanesinden yıllık ortalama bin öğrenci faydalanıyor. Yurtta kalan öğrenciler zamandan tasarruf ederken, evde kalan üniversite öğrencileri ise elektrik ve deterjan masrafından ekonomik olarak tasarruf sağlıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren kent çamaşırhanesinde 10 çamaşır makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 ütü bulunuyor. Haftanın 6 günü ücretsiz hizmet veren çamaşırhane, 09.00-18.00 saatleri arasında açık. Büyükşehir personeli de öğrencilere yardımcı olurken, bekleme süresinde öğrencilere kahve ve çay ikramı da yapılıyor.

"Çamaşırlarımızın yıkanmasını beklerken ders çalışmak için de bize imkan sağlanıyor"

Yurtta kaldığını söyleyen Hayat Karakurt, "Yurtta kalıyorum. Çamaşırlarımı sıra beklemeden ve daha hijyenle yıkamak istiyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu çamaşırhaneye geldim ve çok beğendim. Çok sık gelerek kıyafetlerimi burada yıkıyorum. Randevu sistemi ile çalıştığı için hiç sıra sıkıntısı yaşamıyoruz. Çamaşırlarımızın yıkanmasını beklerken ders çalışmak için de bize imkan sağlanıyor. Çayımızı da içebiliyoruz. Yerin çarşıya yakın olması sebebiyle işimizi halledip tekrar dönebiliyoruz. Kıyafetlerimizi kurutup ütü de yapabiliyoruz. Kurutma makinesi yurtta genelde arızalı oluyor ve çok sıra oluyor. Bu sebeple kıyafetimi kurutamadığım zamanlar da oluyordu" dedi.

"Ekonomik açıdan rahatlatıcı oluyor"

Elektrik mühendisliği öğrencisi Fazlı Ilıca, "Arkadaşlarımla birlikte kirada kalıyoruz. Çamaşır makinemiz arızalandığı için belediyenin çamaşırhane hizmetinden faydalanmaya başladım. Deterjan da almamıza gerek kalmıyor. Ekonomik açıdan da rahatlatıcı oluyor. Çamaşır makinesi almama gerek kalmadı. Randevu sistemi ile çalışıldığı için bekleme sıkıntımız da olmuyor. Evde kurutma makinesi yoktu. Burada kurutma makinesi ve ütü kullanabiliyorum. Gerektiği zaman ders çalışabiliyorum, çay, kahvemiz var" diye konuştu.

"Randevu sistemiyle çalışıyoruz"

Çamaşırhane personeli Saliha Özdemir ise "10 çamaşır makinemiz, 5 kurutma makinemiz var. Ayrıca 2 ütümüz var. Öğrencilerimiz kıyafetlerini yıkayıp kuruttuktan sonra ütüleyebiliyor. Okul açık olduğu zaman çamaşırhanemiz daha fazla yoğun oluyor. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çok ihtiyaç durumunda öğrencilerimiz randevu almadan da gelip işlerini halledebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Hijyen açısından öğrenciler burayı tercih ediyor"

Özdemir, sunulan hizmetin ücretsiz olduğuna dikkat çekerek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere nasıl katkıda bulunuruz diye düşünüp çamaşırhaneyi faaliyete geçirdi. Öğrencilerden de çok fazla rağbet var. Hijyen açısından öğrenciler burayı tercih ediyor. Elimizden geldiğince öğrencilere hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yıllık olarak ortalama bin öğrenci çamaşırhanemizde hizmet alıyor. Okullar açık olduğu zaman daha fazla öğrenciye hizmet etme kapasitemizde var. Yumuşatıcı ve deterjan hizmetini de öğrencilere sağlıyoruz. Öğrenciler sadece çamaşırlarını getirip makineye atıyor, geri kalanı bizde. Tüm hizmeti öğrencilere sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ