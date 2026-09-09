Kocaeli\'de usta, çırağının gece yarısı yaptığı mesaiyi ödüllendirdi; motosikletin borcunu sildi

Kocaeli'de bir motosiklet tamircisi, kendisinden habersiz gece yarısına kadar dükkanda çalışarak iki motosikletin montajını tamamlayan çırağının emeğini doğum gününde karşılıksız bırakmadı. Usta, daha önce taksitle sattığı motosikletin kalan borcunu silerek aracı çırağına hediye etti.

Kocaeli'de motosiklet tamiri yapılan iş yerinde çalışan Ahmet isimli çırak, ustasının akşam saatlerinde dükkandan ayrılmasının ardından çalışmaya devam etti. Saat 21.00 sıralarında iş yerinden ayrılan usta, Ahmet'e dükkanı kapatıp eve gitmesini söyledi. Ancak birkaç işi kaldığını belirten Ahmet, ustasının ayrılmasının ardından arızaları giderilmiş ancak montajları tamamlanmamış motosikletlerin işlemlerini yapmaya başladı. İki motosikletin montajını tamamlayan genç, gece saat 01.30'a kadar iş yerinde çalıştı. Güvenlik kamerasından Ahmet'in hala çalıştığını gören usta, görüntüleri cep telefonuyla kayda alarak çalışanının çalışma azmini anlattı. Ahmet'in sabah saat 09.00'da yeniden iş yerini açacağını belirten usta, çalışanının emeğini karşılıksız bırakmadı. Ahmet'in daha önce kendisinden taksitle satın aldığı motosikletin kalan borcunu silen usta, aracı çalışanına doğum günü hediyesi olarak verdi.

"Hak ediyorsun sen, aferin sana, helal olsun"

Güvenlik kamerası görüntülerini cep telefonuyla kayda alan usta, Ahmet'in gece yarısına kadar çalıştığını görünce duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Ahmet, gecenin 01.30'unda benden habersiz dükkanda çalışıyor. Saat 21.00'de dükkandan çıktım. Ahmet'e de dükkanı kapatıp gitmesini söyledim. Ben çıktıktan sonra iki motorun montajını yapmış. Gece 01.30 olmuş, hala çalışıyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman eve gidecek. Sabah yine 09.00'da dükkanı açacak. Ahmet, benden satın aldığın o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan. Hayırlı olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslanım benim. Hak ediyorsun sen, aferin sana, helal olsun."