Kocaeli\'de Yaşlı ve Engellilere Destek Projesi

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Kocaeli'de 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin yaşamları kolaylaştırmak için evlerinde alınan önlemlerle kazaların önüne geçiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Hayata Tutun" projesi ile 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin hayatı kolaylaşıyor. Proje kapsamında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki A Takımı ekiplerince yaşlı ve engelli vatandaşların evlerindeki banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma, tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje ile yaşlanma sürecine bağlı günlük yaşam aktivitelerindeki zorlukların önüne geçilirken ev kazalarının da önlenmesi amaçlanıyor. 2020'de başlayan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın önem verdiği projelerden biri olan "Hayata Tutun" projesi kapsamında, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatları zorlaşan 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelli bireyler için pek çok çalışma gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla aynı zamanda ev kazalarının da önüne geçilmiş oluyor. - KOCAELİ