Kocaeli'de Yaşlılara Mehtap Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Yaşlılara Mehtap Turu Düzenlendi

Kocaeli\'de Yaşlılara Mehtap Turu Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler için mehtap turu düzenleyerek yaşlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

31.08.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Kocaeli'de yaşlılar ve huzurevi sakinlerine yönelik İzmit Körfezi'nde mehtap turu düzenlenerek muhteşem akşam geçirmeleri sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aktif ve sürdürülebilir hayatın içerisinde yer almalarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek 65 yaş üstü bireylerden desteğini eksik etmiyor. Büyükşehirin aktif yaşlanma programı, 'Hayatın İçindeyim' projesi kapsamında kentin 65 yaşını doldurmuş çınarlarına mehtap turu düzenlendi. Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar ve Kocaeli'de bulunan yaşlılara yönelik dernek üyelerinden gelen talep üzerine düzenlenen mehtap turuna oldukça yoğun katılım oluştu. Yazın sıcak günlerini serinleten mehtap turuna Kocaeli Huzurevi sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve mahallelerden gelen yaklaşık 200 kişilik grup katıldı. Etkinlik oldukça eğlenceli anlara sahne oldu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği mehtap turuna katılan Nesrin Kadıoğlu, "Yaşlılara verilen değer beni mutlu etti. Büyükşehir belediyemizin hizmetlerinden memnunuz. Bu etkinlikte gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Yaşlılara değer verilmesi, onların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi güzel. Bizler dünün gençleri bugünün yaşlıları olduk. Günümüzde ilerleyen teknolojik imkanlar sebebiyle gençlerimiz tarafından yaşlılara değer verilmiyor. Büyükşehirin böyle bir icraatta bulunması beni çok mutlu etti. Yaşlılar yaşa bağlı olarak kendilerini hayattan çekiyor, hayattan kopuyor. Bu etkinlikler ise insanları hayata bağlıyor. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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