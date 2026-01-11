2025'te 4 bin kişiye ücretsiz hasta karyolası temin edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

2025'te 4 bin kişiye ücretsiz hasta karyolası temin edildi

2025\'te 4 bin kişiye ücretsiz hasta karyolası temin edildi
11.01.2026 14:20  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca yatağa bağımlı vatandaşlar için ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları sağladı. Toplamda 4 bin hasta karyolası ve çeşitli yardımcı ekipmanlar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik sosyal destek çalışmalarını 2025 yılında da sürdürdü. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi 4 bin vatandaşa ücretsiz hasta karyolası ve bakım ekipmanları temin edildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, yatağa bağımlı bireylerin bakım sürecinde kullanılan hasta karyolalarının yanı sıra günlük yaşamda ihtiyaç duyulan çeşitli yardımcı ekipmanlar ücretsiz olarak sağlandı. Bu destekler, hastaların ev ortamında bakım süreçlerinin yürütülmesine katkı sunarken, bakım veren aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu ekipmanlara erişimini kolaylaştırdı.

4 bin adet hasta karyolası

2025 yılı içerisinde toplam 4 bin adet hasta karyolası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Ayrıca hastaların yatak içi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla 182 adet yemek masası ile 129 adet taşınabilir tuvalet aparatı dağıtımı yapıldı. Yatağa bağımlı bireylerin kullanımına yönelik olarak 2 bin 850 adet pike ve nevresim takımı dağıtıldı. 2022 yılından bu yana devam eden bu destek kapsamında, ihtiyaç tespitlerine göre ekipman temini gerçekleştirildi. Taşınabilir tuvalet aparatları ise ev ortamında bakım sürecinde hijyen koşullarının sağlanmasına yönelik olarak vatandaşlara ulaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025'te 4 bin kişiye ücretsiz hasta karyolası temin edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:30:17. #7.11#
SON DAKİKA: 2025'te 4 bin kişiye ücretsiz hasta karyolası temin edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.