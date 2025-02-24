Kocaeli'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası 47 Bin Ton Tuz Kullanıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası 47 Bin Ton Tuz Kullanıldı

Kocaeli\'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası 47 Bin Ton Tuz Kullanıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından buzlanmaya karşı kent genelinde 47 bin ton tuz kullanarak yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

24.02.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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Kocaeli'de yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı kent genelinde 47 bin ton tuz kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından araçların ve yayaların sorun yaşamaması için şehir merkezleri ve kırsal mahallelerde buzlanmaya karşı gerekli önlemleri aldı. Kaldırımları kar ve buzdan temizleyerek yayalar için güvenli hale getiren ekipler söz konusu çalışmaları özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, kaldırımların dışında yaya üst geçitlerinde de kar temizleme çalışması yaparak yaya ulaşımının en önemli noktalarında güvenli geçişi sağlamak için çaba sarf ediyor.

Büyükşehir, Kocaeli'nde etkisini gösteren yağışa karşı 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile yolların açık tutulması için yoğun mesai harcadı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle şehir merkezlerinde yaşanan don ve buzlanmaya karşı vatandaşların sorun yaşamaması için ekipler sabaha kadar çalışma yaptı. Okullar, camiler, hastaneler ve durakların önü ve üst geçitler başta olmak üzere kar temizleme, buzlanmaya karşı ise tuzlama ve solüsyon çalışması yapıldı. Özellikle öğrencilerin okullarına rahat bir şekilde gidebilmesi için yollardaki buzlu alanlar temizlendi. Karla kaplanan yollar, yoğun buzlanma riski taşıyan alanlar ve kamusal alanlarda yürütülen küreme ve tuzlama işlemleriyle hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor. Özellikle öğrencilerin okullarına sorun yaşamadan ulaşması için eğitim kurumlarının güzergahlarında ve önlerinde kar temizliği yaptı. Depolanan 47 bin ton tuz ilçelerde kullanılarak buzlanmanın önüne geçildi.

Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez İlimtepe ve İzmit Umuttepe gibi yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerin şehir merkezlerinde de konuşlandırılan ekipler; greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbet tutu. Yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde ve özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde hazır kıta bekleyen ekipler, il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcadı. Herhangi olumsuzluğun yaşanmasına izin vermeyen büyükşehir ekipleri, karla mücadele sınavını başarıyla geçti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası 47 Bin Ton Tuz Kullanıldı - Son Dakika

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