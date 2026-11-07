Kocaeli\'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu, Kartepe zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de etkili olan yağış, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Zirvede kar yağışıyla birlikte kış manzarası oluştu.

Kocaeli'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı etkisini gösterdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan bölgede ağaçlar, yollar ve çevredeki alanlar beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte Kartepe'de kış mevsiminin izleri görülmeye başladı. Kartepe'ye teleferikle çıkacak olan vatandaşlar, yolculuk boyunca karla kaplanan ormanları ve Samanlı Dağları'nın manzarasını izleme fırsatı bulacak. Zirveye doğru yükseldikçe beyaz örtünün hakim olduğu alanlar, teleferik yolculuğuna eşlik edecek.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler, kar yağışına karşı yolların açık tutulması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için bölgede görev yapıyor.