Yürüyen merdiven ve asansörlerde periyodik bakım sürüyor

Kocaeli genelindeki yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran sistemlerin güvenli ve verimli hizmet vermesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ndeki yürüyen merdivenler kapsamlı bakımdan geçirildi.

Yoğun olarak kullanılan kampüs bölgesindeki merdivenlerin mekanik ve elektrik aksamları ekiplerce detaylı şekilde incelendi. Çalışmalarda, aşınan ve kullanım ömrünü tamamlayan parçalar ile zincirler yenilenerek sistemin güvenli çalışması için gerekli testler tamamlandı.

Öğrenciler, kampüs çalışanları ile engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına sunulan yürüyen merdivenlerdeki periyodik onarımlarla, muhtemel arızaların önüne geçilmesi ve sistemlerin kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor. - KOCAELİ