Kocaeli İtfaiyesinin tecrübesi Besni\'ye taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Adıyaman'ın Besni Belediyesi İtfaiye Teşkilatına yeni kazandırılan 40 metrelik merdivenli itfaiye aracının kullanımı için personele 5 günlük kapsamlı eğitim verdi.

Sahip olduğu bilgi birikimi ve profesyonel kadrosuyla Türkiye'nin farklı şehirlerindeki itfaiye teşkilatlarına destek sağlayan Kocaeli İtfaiyesi, tecrübesini bu kez Adıyaman'a taşıdı. Besni Belediyesi İtfaiye Teşkilatının araç filosuna yeni katılan 40 metre merdivenli itfaiye aracının daha etkin ve güvenli kullanılması amacıyla, aracı kullanacak operatörlere yönelik özel eğitim programı düzenlendi.

Yüksek katlı binalara müdahale tatbikatı yapıldı

Kocaeli İtfaiyesinin uzman eğitmenleri tarafından verilen ve 5 gün süren eğitimlerde personele hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince itfaiye erlerine; aracın güvenli şekilde sabitlenmesi, kurulum aşamaları, kullanım teknikleri, periyodik bakım ile yağlama işlemleri ve muhtemel arızalara müdahale yöntemleri tüm detaylarıyla anlatıldı.

Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatlarda ise personelin araç üzerindeki teknik hakimiyetinin artırılması hedeflendi. Özellikle yüksek katlı yapılarda meydana gelebilecek yangın ve kurtarma operasyonlarına daha hızlı, etkin ve güvenli şekilde müdahale edilebilmesi için hayati önem taşıyan bilgiler paylaşıldı. - KOCAELİ