Kocaeli ile Bosna Hersek\'in Novo Sarajevo kenti kardeş şehir oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Bosna Hersek'in Novo Sarajevo Belediyesi arasında "kardeş şehir protokolü" imzalandı.

Ramazan ayı boyunca Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'te "kardeşlik sofraları" kurarak Balkanlar ile gönül bağlarını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, bu ilişkileri resmi bir boyuta taşıdı. Bu kapsamda, iki şehir arasındaki tarihi ve kültürel bağları geleceğe taşıyacak olan kardeş şehir protokolü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde imza töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Novo Sarajevo Belediye Başkanı Benjamina Karic katıldı. Atılan imzalarla birlikte iki belediye arasında şehircilik, kültür ve sosyal projeler alanında güçlü işbirliğinin temelleri atılmış oldu.

"Bağlarımız daha da güçlenecek"

Törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın, protokolün ortak projelerin hayata geçirilmesine ve karşılıklı tecrübe aktarımına imkan sağlayacağını belirterek, "İki dost şehir arasındaki bu anlamlı köprünün, ortak projelerle daha da güçleneceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuk Belediye Başkanı Benjamina Karic ise imzalanan bu protokolle Kocaeli Büyükşehir ve Novo Sarajevo belediyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın artarak devam edeceğini vurguladı. - KOCAELİ