Kocaeli İtfaiyesine Moral Ziyareti

19.08.2025 13:15  Güncelleme: 13:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, orman yangınları ile mücadelede itfaiye personeline moral vererek, Kocaeli itfaiyesinin Türkiye'nin en gelişmiş teşkilatı olduğunu açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, itfaiye personeli ile bir araya gelerek moral verdi. Yangınlarla mücadelede itfaiyecilerin gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Baraçlı, Kocaeli itfaiyesini Türkiye'nin en gelişmiş teşkilatı olarak tanımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile birlikte Yahya Kaptan İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederek itfaiye personeline moral verdi. Türkiye'de orman yangınlarının artış gösterdiği kritik süreçte yapılan ziyaret, itfaiyecilerin motivasyonunu güçlendirdi. Ziyarette, yangınlarla mücadelede itfaiyecilerin gösterdiği fedakarlığa dikkat çeken Baraçlı, Kocaeli itfaiyesini Türkiye'nin en gelişmiş teşkilatı olarak tanımladı. Baraçlı "Mekanizmamız, araçlarımız, ekipmanlarımız ve personelimizle Türkiye'nin bir numaralı itfaiyesiyiz. Bu gururu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Orman yangınları ülkemizde artarak devam ediyor. Mal kaybı, can kaybı ve hayvanların telef olması gibi acılar yaşanıyor. Ancak büyükşehir belediyesi olarak tedbirlerimizi en üst seviyede alıyoruz" diyerek, belediyenin afet yönetimi konusundaki kararlılığını ifade etti.

"Gönülden çalışan ekiplerimiz sayesinde zorlu yangınları kontrol altına alıyoruz"

15 Ağustos Cuma günü Karamürsel'de yaşanan orman yangınlarında itfaiye teşkilatının üstün performansını öne çıkaran Baraçlı, "Gönülden çalışan ekiplerimiz sayesinde zorlu yangınları kontrol altına alıyoruz. Sizlerin profesyonelliğiyle büyük başarılara imza atıyoruz. Eksiklerimiz olabilir ancak bu eksikleri ancak birlik ve beraberlik içinde aşabiliriz. Yangınlarda da bunu en net şekilde gördük. İtfaiye teşkilatımızın ekipmanlarını güçlendirmeye ve faaliyetlerimizi sıfır kazayla yürütmeye yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni göreve başlayan arkadaşlarımızla birlikte daha büyük projelere imza atacağız. Allah hepimizi afetlerden korusun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
