Kocaeli İzmit'te Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli İzmit'te Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Kocaeli İzmit\'te Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı
22.08.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde İSU, 5 bin 35 metre yeni altyapı hattı inşa ediyor. Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek su birikintisi sorunları çözülecek. Çalışmalar, okullar açılmadan tamamlanacak şekilde planlandı. Yeni altyapı, ani yağışlarda oluşabilecek taşkın risklerini de azaltarak vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişimini sağlayacak.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde toplam 5 bin 35 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı inşa eden İSU; yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek bölgede yaşanan sorunları okullar açılmadan önce çözüme kavuşturmayı hedefliyor.

İSU Genel Müdürlüğü, özellikle yağışlı havalarda mahallede yaşanan su birikintisi sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yoğun çalışma başlattı. Arasta Park, okullar bölgesi, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ve Yahyakaptan Pazar alanı çevresinde bulunan Kızılay, Güzelbahçe, Hercai, Ayçiçeği, Bahçeşehir, Vuslat ve Elvin sokaklarında yağmur suyu altyapısı güçlendiriliyor. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa edilerek mahalledeki su birikintisi sorunu kalıcı şekilde çözülecek. Yaz dönemi ve yoğun trafiğin olmadığı zamana denk getirilen çalışmaların okulların açıldığı tarihten önce tamamlanması hedefleniyor.

5 bin 35 metrelik yeni altyapı hattı

Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak'ta da altyapı yatırımları hızla sürüyor. Bu bölgede bin 925 metre içme suyu hattı, 500 metre atık su hattı ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni altyapı hattı inşa edilecek. Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak'ta ise kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgede 950 metre kanalizasyon ve 800 metre yağmur suyu hattı yapımı tamamlanacak. Böylece iki noktada toplamda 5 bin 35 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı hizmete girmiş olacak. Yahyakaptan Mahallesi'nde içme suyu hatları da yenileniyor. Akkavaklar Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi güzergahlarında 2 bin 848 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edilerek vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişimi sağlanacak.

Taşkın riskine karşı önlem

Yapılan altyapı çalışmalarıyla bölgedeki evsel atık sular daha sağlıklı şekilde toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılacak. Yeni yağmur suyu hatları, ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın risklerinin önüne geçecek. Kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalanan içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından bölge sakinlerine kesintisiz ve güvenli içme suyu temin edilmiş olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, kocaeli, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli İzmit'te Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:22:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te Altyapı Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.