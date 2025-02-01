Kocaeli'nde Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Halı Saha Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'nde Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Halı Saha Tamamlandı

Kocaeli\'nde Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Halı Saha Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi'nde çocuklar ve gençler için modern bir halı saha inşa etti. Amatör spora destek veren belediye, kırsal alanlarda spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor.

01.02.2025 10:06  Güncelleme: 10:08
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk ile gençlerin ulaşımı kolay, daha temiz ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmeleri için Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi'nde halı saha çalışmalarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spora ve sporcuya verdiği desteklerle şehrin sporda da marka olması için 12 ilçeye spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir, özellikle kırsal mahallelerde, gençlerin ve çocukların sportif faaliyetlerde bulunması için halı saha projelerini birer birer hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele Millet Bahçesi'nde tamamlanarak hizmete giren hala saha, basketbol sahası ve tenis kordunun ardından, Kartepe Eşme Ahmediye Mahallesi'nde halı sahanın yapımı da tamamlandı. Mahalle sakinlerinin yoğun isteği üzerine harekete geçen Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, halı saha yapım çalışmalarını kısa sürede bitirdi. Çalışmalar kapsamında gençlerin sağlıklı şekilde vakit geçirebileceği modern bir alan oluşturuldu. Yeni halı sahayı çocuklar ve gençler çok beğendi.

Kocaeli'nin sporda da öncü bir şehir olması için çalışmalar yapan Büyükşehir, Kartepe'nin kırsal mahallerinden biri olan Eşme Ahmediye'de 24x33 metre ebadında halı sahayı tamamlayarak, futbolseverlerin hizmetine sundu. Vatandaşlar, mahallelerine kazandırılan pırıl pırıl hala saha tesisi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkın'a teşekkür etti.

Kırsal mahallelerin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sosyal aktiviteler için daha fazla imkan sunmak adına çalışmalar yürüten büyükşehir, 10 halı sahanın daha yapımını sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nde Çocuklar ve Gençler İçin Yeni Halı Saha Tamamlandı - Son Dakika

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