Kocaeli\'nde Gençlere Yönelik Çeşitli Eğitim ve Etkinlikler

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Kocaeli'deki gençlerin ihtiyaçlarını atölyeler, etkinlikler, geziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile tek çatı altında karşılayan kılavuz gençlik merkezleri, 2024 yılında 14 bin 797 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Kocaeli'nde yaşayan gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılında gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren büyükşehir, gençlik merkezlerinde de gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; içerisinde kütüphane, bilişim sınıfı, bilim-deney, müzik ve sanat atölyesi, rehberlik, divaniye, playstation, masa tenisi odası ve ikram alanı bulunan kılavuz gençlik merkezlerini gençlerin hizmetine sundu. Büyükşehirin gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu merkezde 2024 yılında sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler ve sosyal etkinlikler kapsamında 14 bin 797 öğrenci faydalandı.

Diriliş ve gençlik kampları

Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu kamp programları, içerdiği etkinliklerle diğer merkezler tarafından parmakla gösteriliyor. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe olan Kılavuz Gençlik Kamplarında misafirlerin memnuniyeti ön palanda tutuluyor. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde Diriliş 1-2-3, Kerpe ve Kumcağız Gençlik Kampı olmak üzere 5 kamp gerçekleştirirken kamplardan 900 öğrenci faydalandı. 2024 yılında karate, masa tenisi, satranç, jet kune do, jimnastik, okçuluk, doğa yürüyüşleri, kamplar ve bisiklet turları gibi faaliyetlere bin 653 öğrenci katılım gösterdi. Gençlerin tarihi, kültür ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla 2024 yılında şehir içi ve şehir dışı 80 gezi düzenlendi. İl içi ve il dışı gezilerden toplam 2 bin 24 öğrenci faydalandı. 2024 yılında bilgi gelişim programı faaliyetleri kapsamında diksiyon ve hitabet, üretici yazarlık, münazara, işaret dili, İngilizce ve okuma grupları, Kur'an, tarih ve bilim-deney atölyelerinden 4 bin 494 öğrenci faydalandı. Resim, el sanatları, kuyumculuk, seramik, piyano, gitar, keman, gastronomi, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarım atölyelerinden 2024 yılında 5 bin 506 öğrenci faydalandı. - KOCAELİ