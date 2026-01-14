200 yıllık gelenek için hazırlıklar başladı - Son Dakika
200 yıllık gelenek için hazırlıklar başladı

14.01.2026 14:35
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 5. Kaz Bayramı öncesinde Eseler köyünde imece geleneğiyle köy kadınları bir araya gelerek bayram sofraları için yufkalar hazırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 5'incisi düzenlenecek Kaz Bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Eseler köyünde gerçekleştirilen imece geleneğinde bir araya gelen köy kadınları, bayram sofraları için yufkaları el birliğiyle hazırlayarak, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşattı.

Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak günümüze taşınan 200 yıllık Kaz Bayramı geleneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu birlikteliği ile bu yıl 5'inci kez gerçekleştiriliyor. Kentte ortak yaşam kültürünün korunması açısından önemli bir yere sahip olan Kaz Bayramı öncesinde imece geleneği Eseler köyünde anlamlı bir buluşmayla yeniden hayat buldu.

Kaz Bayramı ritüelleri arasında yer alan imece kültürünü gerçekleştiren köy kadınları, yufka ihtiyacı olan evlerin ihtiyacını karşılamak üzere bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içerisinde yufkalarını açtı. Yardımlaşma kültürünün köklü değerlerinin yaşatılacağı ortak sofralarda yer alacak tirit ve kuru üzümlü, şekerli börek yapımında kullanılacak yufkalar el birliği ile bayram için hazırlandı. Bayram sofralarında bunun yanında ayrıca bölgenin geleneksel lezzetlerinden taşlık dolması, ciğer kızartması, ciğerli börek, tıkıl ve peynirli lokum yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

