Kocaeli İtfaiyesi\'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince itfaiye teşkilatının olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmesi amacıyla projelendirilen "İtfaiye Depo Binası"nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı.

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle inşa edilen yapı, dayanıklılığı ve modern donanımıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında binada, itfaiye araçlarının hızlı çıkış yapabilmesine imkan sağlayan seksiyonel kapılarla donatılmış 399 metrekarelik araç garajı yer alıyor. Ayrıca araçların periyodik kontrollerinin hızlıca yapılabileceği bakım-onarım atölyesi ve kanal sistemi de binada bulunuyor.

Çok amaçlı olarak tasarlanan yapıda; başkanlık ana deposu, yangın söndürücü depoları, jet-ski depolama alanları, KOSKEM ofisi, eğitim salonları ve idari birimler yer alacak.

Personelin konforu için giyinme odaları ve dinlenme alanlarının da düşünüldüğü binada, zeminlerde yoğun kullanıma dayanıklı helikopter perdahlı beton, cephede ise taş yünü dolgulu sandviç paneller kullanıldı.

Projenin tamamlanmasıyla itfaiye hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. - KOCAELİ