Kocaeli İtfaiyesi'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli İtfaiyesi'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor

Kocaeli İtfaiyesi\'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor
04.02.2026 16:09  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni 'İtfaiye Depo Binası'nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı. Modern donanımlara sahip bina, itfaiye hizmetlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince itfaiye teşkilatının olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmesi amacıyla projelendirilen "İtfaiye Depo Binası"nda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı.

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle inşa edilen yapı, dayanıklılığı ve modern donanımıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında binada, itfaiye araçlarının hızlı çıkış yapabilmesine imkan sağlayan seksiyonel kapılarla donatılmış 399 metrekarelik araç garajı yer alıyor. Ayrıca araçların periyodik kontrollerinin hızlıca yapılabileceği bakım-onarım atölyesi ve kanal sistemi de binada bulunuyor.

Çok amaçlı olarak tasarlanan yapıda; başkanlık ana deposu, yangın söndürücü depoları, jet-ski depolama alanları, KOSKEM ofisi, eğitim salonları ve idari birimler yer alacak.

Personelin konforu için giyinme odaları ve dinlenme alanlarının da düşünüldüğü binada, zeminlerde yoğun kullanıma dayanıklı helikopter perdahlı beton, cephede ise taş yünü dolgulu sandviç paneller kullanıldı.

Projenin tamamlanmasıyla itfaiye hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Kocaeli, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli İtfaiyesi'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini “aptal“ hissediyor Epstein belgelerinde adı geçince istifa eden Slovak diplomat kendini "aptal" hissediyor
Taksiye alınmayınca çığırından çıktı O anlar kameralarda Taksiye alınmayınca çığırından çıktı! O anlar kameralarda
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 17:05:01. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli İtfaiyesi'nin lojistik gücünü artıracak projede sona yaklaşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.