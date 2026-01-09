Kocaeli, turist gözüyle objektiflere taşındı - Son Dakika
Kocaeli, turist gözüyle objektiflere taşındı

Kocaeli, turist gözüyle objektiflere taşındı
09.01.2026 17:03  Güncelleme: 17:05
Kocaeli'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri, 'Turist Gözüyle Kocaeli' temalı ulusal fotoğraf yarışmasında objektiflere yansıdı. Yarışmada 4 kategoride 16 fotoğraf ödüle layık görüldü ve şehrin değişen yüzü sanatseverlere tanıtıldı.

"Turist Gözüyle Kocaeli" temalı ulusal yarışmada, şehrin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri bir kez daha objektiflere yansıdı. Geçmişte gri ve kokan şehir olarak anılan Kocaeli'nin, bugün kartpostallara konu olan yeni kimliği dikkat çekti.

"Turist Gözüyle Kocaeli" temasıyla düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasında, kentin doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıdı. Kenti en iyi anlatan karelerin yarıştığı organizasyonda, 4 ayrı kategoride ödüle layık görülen 16 fotoğrafın yanı sıra sergilenmeye değer bulunan eserler de sanatseverlerin beğenisine sunularak, kentin değişen yüzü ve kartpostallık güzellikleri farklı bakış açılarıyla gözler önüne serildi.

Ödül törenine büyük ilgi vardı

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin (GFSD) destek verdiği yarışmanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, GFSD Başkanı İsmail İkiz, KASK Başkanı Melih Sular, çok sayıda sanatsever ile fotoğraf tutkunları katıldı. Ödül töreni öncesinde davetliler trio müzik dinletisi eşliğinde sergiyi ziyaret etti.

"Fotoğraflar toplumsal hafıza"

Törende konuşan Başkan Büyükakın yarışmaya gösterilen ilgiye ve ortaya çıkan fotoğrafların güzelliğine dikkat çekerek, "Fotoğraflara baktığımızda nasıl cennet şehirde yaşadığımızı görmüş olduk. Aslında bu fotoğraflar bir anlamda toplumsal hafıza. Yıllardır biz bunu yapıyoruz. Kocaeli kare kare arşivleniyor. Bu yıl 12'ncisini düzenledik; 28 ilden 978 fotoğrafçımız, 3 bin 548 fotoğrafla bu yarışmaya katıldı. Ortaya inanılmaz güzellikler çıktı. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir manada Kocaeli'yi anlatmanın 3 bin 548 farklı yolu olarak görüyorum fotoğrafları" ifadelerini kullandı.

Şehir her geçen gün güzelleşiyor

Fotoğrafların kenti adeta kartpostala dönüştürdüğünü belirten Başkan Büyükakın, "Arkadaşlarımız Kocaeli'yi kartpostal şehir haline getirmişler. Her kare aynı zamanda tarihe düşülen bir not. Hepsi de büyük emek gerektiren fotoğraflar. Allı turnaları unutmuştuk. Ama artık allı turnalar geri döndü. Şehrimizin dört bir yanında çok güzel şeyler oluyor. Şehrimiz her geçen gün güzelleşiyor. Kocaeli; isli, puslu, kokan ve gri bir şehirden, yeşili ve mavisi ile anılmaya başlayan şehre döndü. Bu nedenle 'Gözlerinize İnanacaksınız' dedik. Aslında bu da şehrimiz için bir başka pencere oldu. İnsanlar gözlerine inanmaya başladı. Bu güzellik hepimizin. Bunu hep birlikte yaşatıp, insanlara göstereceğiz. Emeğiniz için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

16 fotoğraf ödüle layık görüldü

Yarışma kapsamında 4 kategoride değerlendirme yapıldı. Kategoriler; "Kocaeli'de Turizm", "Büyükşehir Kocaeli", "Kocaeli'de Doğa ve Manzara", "Kocaeli'nin Köyleri ve Kültürel Yaşam" olarak belirlendi. Her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon olmak üzere dört ayrı derece verilirken, yarışma sonunda toplam 16 fotoğraf ödüle layık görüldü ve 16 kişi dereceye girdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA




