Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

Kocaeli\'nin Mavi Bayraklı Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor
29.05.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'da başlayacak deniz sezonu öncesinde mavi bayraklı plajlar için temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl 9 olan mavi bayraklı plaj sayısını korumayı hedefleyen belediye, yaz turizmini artırmayı amaçlıyor.

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajları, 15 Haziran'da başlayacak deniz sezonuna hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Körfezi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının meyvesini almaya devam ediyor. Körfezi akvaryuma dönüştürme hedefiyle çevre çalışmalarına hız kesmeden devam eden büyükşehir, kentte yaz turizmini de geliştiriyor. Geçtiğimiz yıl mavi bayraklı plaj sayısını 9'a çıkaran büyükşehir, bu yıl da başarısını koruyor. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemini, plajların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ederek başarısını istikrarlı şekilde sürdüren büyükşehir, bu kapsamda yaz mevsiminde vatandaşların plajlardan en güzel şekilde yararlanması için çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte başlayacak yaz sezonunda Kocaeli'nin mavi bayraklı eşsiz plajları misafirlerini bekliyor olacak. Çalışmalar kapsamında plajlarda kumsal temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor.

100 kişilik ekip yaza hazırlanıyor

100 kişilik ekiple Kandıra sahillerini yaza hazırlayan büyükşehir belediyesi; Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Bağırganlı, Seyrek, Miço Kadınlar plajlarında bulunan sert zeminlerde boya ve cila, soyunma kabini ve duş montaj çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler plaj çevrelerinde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hem plajlar hem de plaj çevreleri yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor. Mavi Bayraklı plaj sayısını koruyan ve bu sayıyı ilerleyen yıllarda arttırmayı hedefleyen büyükşehir, plajlardaki çalışmalarını deniz sezonunun başlayacağı tarih olan 15 Haziran'a kadar sürdürecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Mavi Bayraklı Plajları Yaz Sezonuna Hazırlanıyor - Son Dakika

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