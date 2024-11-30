Kocaeli'nin Yarım Asırlık Hayali: Kartepe Teleferiği ile Kadın Çiftçiler Zirveye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'nin Yarım Asırlık Hayali: Kartepe Teleferiği ile Kadın Çiftçiler Zirveye Çıktı

Kocaeli\'nin Yarım Asırlık Hayali: Kartepe Teleferiği ile Kadın Çiftçiler Zirveye Çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda 100 kadın çiftçi, tıbbi-aromatik bitkilerin işlendiği Distilasyon Merkezi'ni gezdikten sonra Kartepe teleferiği ile muhteşem bir zirve yolculuğu yaptı. Kadın çiftçiler, bölgenin doğal güzelliklerini havadan görme fırsatı buldu.

30.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiği ile kadın çiftçiler, eşsiz bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda bir araya gelen 100 kadın çiftçi, önce Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında İzmit'te kurulan Distilasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kocaeli'de tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler, tıbbi-aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği Distilasyon Merkezi'ndeki işleyiş hakkında SekaPark A.Ş yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra çiftçiler, Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile Derbent'ten Kuzuyayla'ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz deneyim yaşadı. Derbent'ten teleferikle zirveye çıkan ve Kartepe'nin doğal güzelliklerini görme imkanı bulan kadın çiftçiler, Kuzuyayla Tabiat Parkı'na uzanan keyifli yolculukta eşsiz manzarayı kuşbakışı seyrederek, bu anı ölümsüzleştirdi. Son olarak kadınlar Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gezinti yaptı.

"Büyükşehir kentimize çok büyük değer kattı"

Dane-Riz Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan da, ata tohumundan fide üretimi yaptıklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin distilasyon tesislerini gezme fırsatı bulduklarını aktaran Aslan, "Tesiste tıbbi aromatik bitkilerinin su buharı ile damıtılarak uçucu yağ haline geldiğini gördük. Katma değeri yüksek ürünler yetiştiren büyükşehir belediyesini tebrik ediyorum. Büyükşehir kentimize çok büyük değer kattı. Bizler de bu ürünleri evimizde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Teleferik gezisi de muhteşemdi" şeklinde konuştu.

" Türkiye'yi gezdim ama Kartepe'ye ilk kez çıkıyorum"

Kandıra'da çiftçilik yapan ve biberiye yetiştiren Saynur Gülşen, "Tarlamızda yetiştirdiğimiz biberiyeler distilasyon tesisinde işleniyormuş. Gelip gezmek ve işlemlerin nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Büyükşehirin verdiği tarımsal destekler bizim için önemli. Türkiye'yi gezdim ama Kartepe'ye ilk kez çıkıyorum. Teleferik gezisi sayesinde ilçenin doğal güzellerini görme imkanım oldu" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çiftçilik, Kartepe, kocaeli, Ulaşım, Tarım, Kadın, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'nin Yarım Asırlık Hayali: Kartepe Teleferiği ile Kadın Çiftçiler Zirveye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'nin Yarım Asırlık Hayali: Kartepe Teleferiği ile Kadın Çiftçiler Zirveye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.