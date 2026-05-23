Kocaeli Otogarı\'nda Bayram Yoğunluğu
23.05.2026 16:28
Kocaeli'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor, biletler tükenmekte.

Kocaeli'de 9 günlük bayram tatili dolayısıyla otogarda yoğunluk yaşanıyor. Memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular peronları erkenden doldururken; Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgelerinin seferlerine biletler büyük ölçüde tükendi.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bugün başlayıp pazartesi günü bitecek 9 günlük tatilde yolcu hareketliliği peronlara yansırken birçok otobüs firmasında biletler tükendi. Tatil boyunca ek seferler düzenlenirken, en çok talep gören bölgeler arasında Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgeleri yer aldı.

"Arife gününe kadar yoğunluk devam edecek"

Arife gününe kadar otogarın yoğun olacağının altını çizen Kocaeli Otogar Yazıhane ve Otobüs İşletmeleri Derneği Başkanı Zafer Alayoğlu, "İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde faaliyet veriyoruz. Malum, günümüz bayram; bayram yoğunluğu var. Bunun akabinde, bayram tatilinin 9 güne çıkması hasebiyle sektör bir yoğunluk kazandı. Sezon öncesi de bu 9 günlük tatilin olması sektöre, bize bir can suyu oldu. 22 Mayıs Cuma günü başlayıp arife günü olan 26 Mayıs'a kadar olan dönemde yüzde 100 doluluk oranımız var. Onun akabinde tabii ki dönüşler, bayram hareketliliği ve kısa mesafelerde yine bir yoğunluğumuz var ama an itibarıyla dediğim gibi arife gününe kadar yoğunluğumuz söz konusudur" dedi.

"Biletler tükenmiş durumda"

Yolcuları mağdur etmediklerini ifade eden Alayoğlu, "Doğu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinde hemen hemen biletlerimiz tükenmiş durumda ama bu durum şu anlamı taşımasın, yolcunun gelip de 'Otogarda kalacağım' veya 'Gidemeyeceğim' diye bir korkusu olmasın. Tabii ki biz burada yardımcı oluyoruz. Gideceği ile veya bölgeye olmasa bile ona yakın illere, yaptığımız ek seferlerle beraber hizmet veriyoruz; yolcuyu mağdur etmiyoruz. Bu şekilde faaliyet gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Günlük kapasitemiz bin 200 araçtır"

Otogarın araç kapasitesinden de bahseden Alayoğlu, "Bizim günlük kapasitemiz bin 200 araçtır. Yani bin 200 tane araç otogarımıza girip çıkmaktadır. Bunun da tamamını yakalamış durumdayız. Sezon öncesi de dediğim gibi bu durum bize bir can suyu oldu. Uzun mesafe yerlere vatandaşlar daha öncesinden biletini alıp geliyor. Kısa mesafelerde ise dediğim gibi yer bulabiliyorlar. Ek seferlerle beraber, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bize bu D2 ve B2 belgeli araç türleri için de müsaade etmesinden dolayı bayramda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz; yolcumuza hizmet veriyoruz. Kimseyi mağdur etmeden memleketlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Ailemizi göreceğimiz için heyecanlıyız"

Kocaeli'de öğrenci olan Efe Bulut, "Edirne'ye gideceğim, yolculuğum 6 saat sürecek. Bayram için otogar şu an yoğun görünüyor. Ailemizi göreceğimiz için heyecanlıyız. Umarım herkes güzel bir bayram geçirir" dedi.

Diyarbakır'a yolculuk yapacak olan Ali Yılmaz ise "Biletimi iki hafta önceden aldığım için zorlanmadım. Arkadaşımda gidecekti ama ona bilet bulamadık. Diyarbakır'a gideceğiz. Yolculuğun iyi geçeceğini umuyoruz. 22 saat yorucu olacak, uçaklarda da yer yok, otobüse kaldık" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
