Kocaeli Plajlarında 887 Boğulma Vakası Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli Plajlarında 887 Boğulma Vakası Kurtarıldı

Kocaeli Plajlarında 887 Boğulma Vakası Kurtarıldı
19.07.2025 12:45  Güncelleme: 12:47
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Kocaeli'deki KOSKEM ekipleri, son bir ayda plajlarda boğulmaktan 887 vatandaşı kurtardı. Cebeci Sahili'nde gerçekleştirilen tatbikatla güvenlik önlemleri gözler önüne serildi.

Kocaeli plajlarında görev yapan KOSKEM ekipleri, son bir ayda 887 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Ekipler ayrıca Cebeci Sahili'nde gerçeği aratmayacak tatbikat gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Kocaeli, Türkiye'nin Mavi Bayrak'a sahip plaj sayısında üst sıralarda yer alıyor. Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Koyu Bayanlar Plajı, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Defne plajlarında Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2005 yılından itibaren bu plajlarda cankurtaran hizmeti veriyor. Bunun yanı sıra Kandıra Sarısu ile Darıcı, Bayramoğlu Halk ve Bayramoğlu Bayanlar plajlarında da deniz sezonu boyunca cankurtaranlar bulunuyor.

Katılım yoğun oldu

KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bu yana sahillerde görev yaparken, zaman zaman da tatbikatlar gerçekleştirerek boğulma vakalarını hızlıca önlemek amacıyla kendini hazır tutuyor. Bunlardan sonuncusu, Kandıra'nın Cebeci Sahili'nde gerçekleştirildi. Tatbikatı Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Murat Bozkurt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır da takip etti.

Cebeci'de gerçeği aratmayacak tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, öncesinde Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın'a KOSKEM ve tatbikat hakkında bilgi verdi. Ardından da tatbikata geçildi. Senaryo gereği, güvenli bölge dışında yüzen bir kişinin yardım istediği görüldü. Bunun üzerine hemen olay yerine hareket edildi. Cankurtaranlar tarafından alınan şahıs, karaya çıkarıldı. Sahildeki sağlık görevlileri de boğulma tehlikesi yaşayan şahsa anında müdahalede bulundu. Şahıs daha sonra hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa bindirildi. Protokolün ve vatandaşların nefes nefese izlediği tatbikat gerçeği aratmazken, KOSKEM ekiplerinin başarılı müdahalesi büyük alkış topladı.

Son bir ayda 887 vatandaş kurtarıldı

KOSKEM ekiplerinin son bir ayda 887 vatandaşın kurtardığı bilgisini veren Başkan Büyükakın, 2005 yılından bu yana hayata döndürülen kişi sayısının da 21 bin 707 olduğunu açıkladı. Son tatbikatın, sahillerdeki güvenliğin ne kadar titizlikle sağlandığını bir kez daha gösterdiğini ve öce insan felsefesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Tahir Büyükakın vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Yaz boyunca sahillerimizde görev başında olan ekiplerimize güvenin, uyarılarını lütfen dikkate alın. Hep birlikte güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu geçirelim." dedi.

Başkan Büyükakın özverili çalışmalarından dolayı KOSKEM ekiplerine de teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Plajlarında 887 Boğulma Vakası Kurtarıldı - Son Dakika

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