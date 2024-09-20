Kocaeli Plajlarında Acil Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Kocaeli Plajlarında Acil Sağlık Hizmeti

Kocaeli Plajlarında Acil Sağlık Hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulansları ve sağlık ekipleri, yaz boyunca plajlarda tatilcilerin sağlık sorunlarına acil müdahalelerde bulundu. Boğulma, güneş çarpması ve yaralanmalara karşı hazırlıklı ekipler, vatandaşların güvenliğini sağladı.

20.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:50
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulansları ve sağlık ekipleri yaz boyunca plajlarda boğulma, güneş çarpması, yaralanma ve farklı sağlık sorunları yaşayan tatilcilere acil müdahale ederek sağlık ve nakil hizmeti sundu.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mavi ambulansları ve sağlık ekipleri; boğulma, güneş çarpması, yaralanma ve farklı sağlık sorunları yaşayan tatilcilere acil müdahale ederek sağlık ve nakil hizmeti sundu. Her saniyenin önemli olduğunu bilinciyle hareket eden ekipler, Mavi Bayraklı halk plajları başta olmak üzere sahillerde her yıl onlarca acil vakaya müdahale ediyor. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında sahillerde görev yapan ambulans ekipleri sezonunun kapanmasıyla birlikte görevlerini tamamladı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ambulans ekibinin sorumluluğunda bulunan plajlarda alınan önlemler neticesinde vatandaşlar gönül rahatlığıyla bir sezon geçirdi.

Suda ve plajlarda oluşabilecek kazalara anında müdahale eden cankurtaranlar vatandaşı denizden çıkarttıktan sonra ilk müdahale Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Yaz sezonu boyunca İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi Birimi (KOSKEM), Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Kocaeli Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Kocaeli Şubesi, MAG Kocaeli Şubesi, DK9 Destek Kuvvetleri Derneği, YÜDAK, Mercan Yüzme Kulübü, I.S.A.R Uluslararası Arama Kurtarma Türkiye, Kılavuz Karamürsel Arama Kurtarma ile ortaklaşa yürütülen çalışmayla denize giren vatandaşlara cankurtaranlık ile sağlık hizmeti verildi.

Mavi ambulanslarla acil müdahale

Deniz sezonu boyunca hava sıcaklarının oldukça yüksek olmasıyla en yoğun günlerini geçiren mavi bayraklı plajlarda görev yapan ambulans ekipleri, can kurtarmak için canla başla çalıştı. Sahillerde nöbet tutan ekipler boğulma vakalarında canlarını dişine taktı. Can kurtarma ekiplerinin denizden çıkardığı vatandaşa ilk müdahalede bulunarak kurtarma mücadelesinde bulundu. Daha sonra vakanın durumuna göre vatandaşlar mavi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı uzman sağlık ambulans ekibi Bayramoğlu, Miço Koyu, Karamürsel, Cebeci, Kumcağız, Seyrek Sarısu, Bağırganlı olmak üzere farklı mevkilerde denizde boğulma vakalarına müdahale etti. Büyükşehirin uzman sağlık personelinden oluşan ambulans ekipleri sahillerde sağlık ve nakil hizmetinin yanı sıra boğulma, burkulma, bayılma, kesi, pansuman, tansiyon, soğuk uygulama başlıklarında vatandaşa acil müdahalede bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Plajlarında Acil Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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