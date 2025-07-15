Kocaeli Sahillerinde Cankurtaranlar 235 Kişiyi Kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 235 kişiyi kurtardı. En fazla kurtarma işlemi 87 kişiyle Cebeci'de gerçekleşti.

Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor. Son olarak KOSKEM ekipleri, 7-13 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 54 vatandaşı kurtardı.

En fazla müdahalenin gerçekleştiği sahil, bu hafta da 87 kurtarma vakasıyla Cebeci oldu. Cebeci'yi Kumcağız sahili 64, Bağırganlı 23, Seyrek 14 ve Kerpe 11 vakayla takip etti. Diğer bölgelerde ise Kovanağzı'nda 7, Sarısu'da 9, Darıca'da 8, Bayramoğlu'nda 5, Ereğli'de 3 ve Miço'da 2 kurtarma olayı yaşandı. Görev sahası dışında da 2 kişiye müdahale edildi. - KOCAELİ