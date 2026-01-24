Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 yeni otobüs hattı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 14 yeni otobüs hattı

24.01.2026 11:52  Güncelleme: 11:54
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26 Ocak'tan itibaren Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kentin tüm ilçelerinden doğrudan ulaşım sağlayacak 14 yeni otobüs hattını devreye alıyor. Bu sayede vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkânı bulacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne 26 Ocak itibarıyla devreye alınacak 14 yeni otobüs hattıyla kentin tüm ilçelerinden direkt, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yeni otobüs hatları ile şehir hastanesi'ne kentin tüm ilçelerinden direkt ulaşım dönemi başlıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi gibi stratejik sağlık merkezine erişimi herkes için eşit ve kolay hale getirmek için planlamalar yapan büyükşehir, 26 Ocak Pazartesi günü 14 yeni hattı hizmete alacak.

Şehir hastanesine 20 hat ile direkt ulaşım

Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı'nın çalışmaları ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne SH1, SH2, SH5, SH6 ve SH7 ile İzmit'ten, SH8 ile ise Derince'den direkt ulaşım aktif olarak gerçekleşiyordu. Yeni planlamalar ardından ise Karamürsel'den SH9, Gölcük'ten SH10 ve SH11, Başiskele'den SH12 ve SH13, Kartepe'den SH14 ve SH15, Kandıra'dan SH16, Körfez'den SH17 ve SH18, Dilovası'ndan SH19, Gebze'den SH20, Darıca'dan SH21 ve Çayırova'dan ise SH22 hatları ile doğrudan ulaşım sağlanacak.

Sağlık hizmetlerine kesintisiz erişim

Bu sayede modern, konforlu ve düzenli seferlerle hizmet veren otobüsler, günün farklı saatlerinde hastaneye erişim olanağı sunarak vatandaşların randevu ve ziyaretlerini daha kolay şekilde gerçekleştirmesine imkan sunacak. Ulaşımda vatandaş odaklı yaklaşımı ile planlamalarını hayata geçiren büyükşehir, bu çalışması ile sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor. - KOCAELİ

