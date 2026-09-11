Kocaeli turizmi için master plan ve dört mevsim hedefi Bakan Ersoy'a iletildi - Son Dakika
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Kocaeli turizmi için master plan ve dört mevsim hedefi Bakan Ersoy'a iletildi

Kocaeli turizmi için master plan ve dört mevsim hedefi Bakan Ersoy\'a iletildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik talep ve öneriler ile turizm master planı hazırlanması ve turizmin dört mevsime yayılması gündeme geldi.

Kocaeli'de turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik talep ve öneriler iletildi. Toplantıda Kocaeli için turizm master planı hazırlanması ve turizmin dört mevsime yayılması gündeme geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli'de turizm ve kent yaşamına katkı sağlayan farklı noktaları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, programı kapsamında Körfez Aqua Akvaryumu ve İzmit Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Kocaeli Valiliğine geçen Ersoy, Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Programın devamında Ersoy, Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki Kartepe Teleferiği'nde incelemelerde bulundu. Ersoy'un Kocaeli programında bu durakların yanı sıra iş adamlarıyla toplantı da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un STK'larla bir araya geldiği toplantıya; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.

Turizm sektörünün talepleri doğrudan Bakan Ersoy'a iletildi

Gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kocaeli turizminin ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda, şehrin sahip olduğu turizm potansiyeli, sektörün mevcut ihtiyaçları ile kentin turizmden daha fazla pay almasına yönelik talep ve öneriler değerlendirildi. Toplantıda, Kocaeli'nin turizm potansiyelinin bütüncül yaklaşımla ele alınması amacıyla turizm master planı hazırlanması ve turizm hareketliliğinin dört mevsime yayılması başlıkları da gündeme geldi. Kentin doğa, kıyı, kültür ve alternatif turizm imkanlarının birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Sektör temsilcileri görüşmede sahadan gelen beklentileri Bakan Ersoy'a aktarırken turizmin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de paylaştı. Toplantı, kamu ile yerel paydaşlar arasında doğrudan istişare zemini oluşturdu.

Dört mevsim turizm hedefi sahada değerlendirildi

Bakan Ersoy'un gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretler de toplantının turizm gündemini tamamlayan saha temasları oldu.

Körfez Aqua Akvaryumu'ndan Kuzuyayla Tabiat Parkı'ndaki Kartepe Teleferiği'ne uzanan programda, Kocaeli'nin doğa ve kent turizmine katkı sağlayabilecek mevcut imkanları ile ziyaretçi deneyimini güçlendiren yatırımlar yerinde incelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli turizmi için master plan ve dört mevsim hedefi Bakan Ersoy'a iletildi - Son Dakika

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