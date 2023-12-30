 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Binlerce Aileyi Evlerinde Ziyaret Ederek İhtiyaçları Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Binlerce Aileyi Evlerinde Ziyaret Ederek İhtiyaçları Karşıladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yıl boyunca şehit yakını, depremzede ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek binlerce kişinin ihtiyacını karşıladı. Yeni yıl öncesi yapılan ziyaretlerde Vali Yavuz, ailelerin taleplerini dinleyip ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi. 2023 yılında ise Vali Yavuz ve ekibi 4 bin 330 aileyi ziyaret etti. Toplamda 17 bin 98 aileye yardım yapıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Binlerce Aileyi Evlerinde Ziyaret Ederek İhtiyaçları Karşıladı
30.12.2023 - 19:58,
Abone Ol

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yıl boyunca şehit yakını, depremzede ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek binlerce kişinin ihtiyacını karşıladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yıl boyunca şehit yakını, gazi-gazi ailesi, özel birey, hasta, yaşlı, öksüz-yetim çocuklar ile depremzede ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Yeni yıl öncesi devletin şefkatine ihtiyacı olan aileler için ekibi ile yollara koyulan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında İzmit ilçesinde 9 haneyi ziyaret edip, durumlarını yerinde inceledi. Ziyaretleri esnasında rastladığı vatandaşlarla hasbihal edip çocuklara da kitap ve hediyeler veren Vali Yavuz, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Konuk olduğu ailelerin talepleri dinleyen ve yeni yıl arifesinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yetkililere talimatlar veren Vali Yavuz, "'Devlet, millet için vardır' düsturuyla çıktığımız bu yolda kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mutlu etmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm getirmek bizim görevimizdir. Yeni yıla sıkıntısız ve güzel bir giriş yapılması için ailelerimize olan ziyaretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

2023 yılında 4 bin 330 aile ziyaret edildi

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile ziyaretlerine devam ederek vatandaşlara yardım ulaştırdı. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları ve Kocaeli Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında vali yardımcıları ve kaymakamlarla birlikte 2023 yılında 4 bin 330 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Kocaeli'de 17 bin 98 haneye misafir olundu

Vali Seddar Yavuz Kocaeli'de göreve başladığı günden bugüne kadar eşi ile birlikte 260 şehit ailesi, 441 gazi ve ailesi, 120 öksüz ve yetim, 382 özel birey, 256 yaşlı, 891 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 2 bin 350 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurdu. İl genelinde ise Vali Yavuz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile birlikte bin 740 şehit ailesi, 3 bin 123 gazi ile ailesi, bin 104 öksüz ve yetim, 2 bin 156 özel bireye, bin 848 yaşlıya, 7 bin 127 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 17 bin 98 aileyle hemhal oldu. Bin 210 eğitim yardımı, 3 bin 506 sağlık yardımı, 8 bin 665 maddi yardım, 6 bin 99 gıda yardımı, 153 iş yardımı, bin 48 yaşlı ile engelli yardımı ve 445 eşya yardımı yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Valiliği, Selda Yavuz, Kocaeli, İnsan Hakları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Binlerce Aileyi Evlerinde Ziyaret Ederek İhtiyaçları Karşıladı - Son Dakika


19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 21:33:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Binlerce Aileyi Evlerinde Ziyaret Ederek İhtiyaçları Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement