Kocaeli Zabıta Ekipleri, Yaşlı Vatandaşların İlaç Temininde Destek Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, günlük rutin çalışmalarının yanı sıra barınma merkezinde kalan yaşlı vatandaşlara refakat ederek ilaçlarını temin etmelerinde de yardımcı oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde kalan bir vatandaşın ilaç temini için yaptığı başvuru üzerine, zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşın ihtiyaçlarını titizlikle değerlendirerek gerekli adımları attı. Burada ilaçlarını yazdıran ekipler, temin ettikleri ilaçları kendisine teslim ederek tedavi sürecinde destek sundu. Vatandaşın tüm süreç boyunca yanında olan ekipler, işlemlerin ardından onu tekrar barınma merkezine güvenli şekilde ulaştırdı. - KOCAELİ