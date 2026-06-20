Zabıta ekipleri YKS'de gençleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zabıta ekipleri YKS'de gençleri yalnız bırakmadı

Zabıta ekipleri YKS\'de gençleri yalnız bırakmadı
20.06.2026 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, YKS sınavı süresince geç kalan adayları sınav merkezine yetiştirdi ve çevrede sessiz ortamın korunmasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, Yükseköğretim Kurumları Sınavı süresince adayların yanında oldu. Sınava geç kalan adayları sınav merkezine yetiştiren zabıta ekipleri, sınav merkezleri çevresinde de sessiz ortamın korunmasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilerin sınav heyecanını sorunsuz ve güvenli şekilde yaşayabilmeleri için sınav merkezleri çevresinde tedbirler aldı. Sınav günü boyunca sahada aktif görev yapan zabıta ekipleri, sınava geç kalma riski yaşayan adayların okula zamanında ulaşabilmesi için destek sağladı. Ekipler ayrıca sınav merkezileri çevrelerinde trafik akışını düzenleyerek güvenliği en üst seviyede tuttu.

Sınav merkezlerinde sessizlik zabıtayla sağlandı

Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın huzurlu ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla çevrede denetim ve yönlendirme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara korna çalınmaması ve gürültü oluşturulmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca sınav merkezleri çevresinde inşaat, hafriyat, yol bakım-onarım ve benzeri gürültüye neden olabilecek faaliyetlerin sınav saatleri boyunca durdurulmasını sağlayan ekipler, öğrencilerin sınavlarını sessiz ve uygun şartlarda tamamlayabilmeleri için titizlikle çalıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kocaeli, Zabıta, Eğitim, Yaşam, Yerel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri YKS'de gençleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:48:46. #7.13#
SON DAKİKA: Zabıta ekipleri YKS'de gençleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.