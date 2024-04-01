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Kocaelililer Teleferiğe Akın Etti - Son Dakika
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Kocaelililer Teleferiğe Akın Etti

Kocaelililer Teleferiğe Akın Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen teleferik projesi, Kocaelililer tarafından ilgi gördü. Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için yeni hizmete açılan teleferik, Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzaraları eşliğinde keyifli bir deneyim sunuyor.

01.04.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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Kocaelililer İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için yeni hizmete açılan teleferiğe akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kartepe'de inşa ettiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi, hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk gün vatandaşlar, ücretsiz şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.

Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğle saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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