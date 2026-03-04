Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Koçarlı Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini makamında konuk etti. Öğretmenleri eşliğinde belediyeye gelen öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyaretle belediye yönetimine dair merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Başkan Arıcı, minik misafirleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirerek belediyenin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Çalışmalar ve hedeflere ilişkin soruları içtenlikle yanıtlayan Arıcı, çocukların heyecanı ve öğrenme isteğinin kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, çocukların özgüveni ve öğrenme isteğinin umut verdiğini ifade eden Başkan Arıcı, "Bugün, geleceğimiz olan kıymetli yavrularımızı makamımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri nazik ziyaretle bizleri onurlandırdı. Minik misafirlerimizle samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Görevlerimiz, çalışmalarımız ve hedeflerimiz hakkında merak ettikleri soruları içtenlikle cevapladık. Çocuklarımızın heyecanı, özgüveni ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" dedi. - AYDIN