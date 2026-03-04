Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı
04.03.2026 15:40  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti. Başkan Arıcı, öğrencilere belediyenin çalışmaları hakkında bilgi vererek merak ettikleri soruları yanıtladı.

Koçarlı Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini makamında konuk etti. Öğretmenleri eşliğinde belediyeye gelen öğrenciler, gerçekleştirdikleri ziyaretle belediye yönetimine dair merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Başkan Arıcı, minik misafirleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirerek belediyenin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Çalışmalar ve hedeflere ilişkin soruları içtenlikle yanıtlayan Arıcı, çocukların heyecanı ve öğrenme isteğinin kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, çocukların özgüveni ve öğrenme isteğinin umut verdiğini ifade eden Başkan Arıcı, "Bugün, geleceğimiz olan kıymetli yavrularımızı makamımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri nazik ziyaretle bizleri onurlandırdı. Minik misafirlerimizle samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Görevlerimiz, çalışmalarımız ve hedeflerimiz hakkında merak ettikleri soruları içtenlikle cevapladık. Çocuklarımızın heyecanı, özgüveni ve öğrenme isteği bizlere umut verdi" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Etkinlikler, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:10:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Arıcı, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.