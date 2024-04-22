Koçarlı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

22.04.2024 16:49  Güncelleme: 16:56
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Arıcı mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milleti'ne ve dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün aynı zamanda Türk Milleti'nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımız bir ülkenin geleceğidir. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ve en kıymetli varlıkları olan çocuklarımızın bayramını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu önemli gün, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı ve böylelikle ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm dünyaya duyurulduğu, Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir" dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğunu ve heyecanını paylaştıklarını da ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Geleceğimizi inşa edecek olan bu güzel yavrularımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Onların sevgisi ve umutlarıyla dolu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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