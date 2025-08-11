Koçarlı Belediye Başkanı, 24 Çocuğu Sinemaya Götürdü

Daha önceki ilçe ziyaretlerinde kendisine gelen sinema talebine karşılık söz verdiği etkinliği yerine getiren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, 24 çocuğu sinemaya götürdü.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ilçede yaşayan 24 çocuğu sinema etkinliğiyle buluşturdu. Çocukların bir kısmı ilk kez sinemaya gitmenin heyecanını yaşarken, Başkan Arıcı etkinlikte onları yalnız bırakmadı. Aydın'daki bir alış-veriş merkezindeki sinemada gerçekleşen etkinlikte çocuklar, Şirinler filmini izledi ve ardından hamburger ikramıyla günlerini keyifle tamamladı. Etkinlik boyunca çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, aileler de Başkan Arıcı'ya bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. - AYDIN