Başkan Arıcı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Arıcı'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Arıcı\'dan Kurban Bayramı mesajı
26.05.2026 16:36  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve demokrasi vurgusu yaparak tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kurban bayramını kutladı.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, saygı ve hoşgörünün en derinden hissedildiği en anlamlı günlerinden biri olduğu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı mesajında, "Bir sofra etrafında kırgınlıkların unutulduğu, hoş sohbetlerin edildiği, büyüklerin gönüllerinin alındığı, küçüklerin sevindirildiği maneviyatı ile ruhumuzu dinlendiren bu mübarek gün vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin ve islam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Bayramlar; kutlamak ve birlik beraberliğin ötesinde değerlerimize sahip çıkmanın büyük anlam içerdiği günlerdir. Bizim için en büyük değerlerden biride şüphesiz Cumhuriyet, hak, hukuk ve adalet bilincidir. Demokrasiye olan inancımızı yitirmeden daha güçlü, daha emin adımlarla göreceğimiz nice güzel bayramlar çok yakın. Geçtiğimiz tüm bayramlarda olduğu gibi dilerim ki; evlatlarımızın daima güldüğü, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil şartlarda yaşadığı, gelecekten umutlu gençlerimizin ülkemizin her alanında söz sahibi olduğu, sağlıklı huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar bizlere nasip olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Özgür Arıcı, Demokrasi, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arıcı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:50:03. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Arıcı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.