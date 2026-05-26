Başkan Arıcı\'dan Kurban Bayramı mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kurban bayramını kutladı.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, saygı ve hoşgörünün en derinden hissedildiği en anlamlı günlerinden biri olduğu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı mesajında, "Bir sofra etrafında kırgınlıkların unutulduğu, hoş sohbetlerin edildiği, büyüklerin gönüllerinin alındığı, küçüklerin sevindirildiği maneviyatı ile ruhumuzu dinlendiren bu mübarek gün vesilesiyle tüm hemşehrilerimizin ve islam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Bayramlar; kutlamak ve birlik beraberliğin ötesinde değerlerimize sahip çıkmanın büyük anlam içerdiği günlerdir. Bizim için en büyük değerlerden biride şüphesiz Cumhuriyet, hak, hukuk ve adalet bilincidir. Demokrasiye olan inancımızı yitirmeden daha güçlü, daha emin adımlarla göreceğimiz nice güzel bayramlar çok yakın. Geçtiğimiz tüm bayramlarda olduğu gibi dilerim ki; evlatlarımızın daima güldüğü, tüm vatandaşlarımızın eşit ve adil şartlarda yaşadığı, gelecekten umutlu gençlerimizin ülkemizin her alanında söz sahibi olduğu, sağlıklı huzurlu ve mutlu nice güzel bayramlar bizlere nasip olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN