Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Arıcı, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, bayramların toplumda sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Başkan Arıcı, "Rahmet, bereket ve paylaşma ayı Ramazan'ı geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dostluk ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Bayramların sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, ihtiyaç sahiplerini hatırladığımız özel günler olduğunu da ifade eden Arıcı, "Bu vesileyle, tüm Koçarlılı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN