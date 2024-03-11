Koçarlı Belediye Başkanı İstiklal Marşı\'nın kabul edilişini anlattı

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan, bu önemli günün Türk milleti için büyük bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi; "Bugün, Türk milleti için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma gününü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. İstiklal Marşı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin sembolü olmuş, milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak bir destan haline gelmiştir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden dökülen bu kutsal eserin, milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini ve iman gücünü en güzel şekilde yansıttığını da ifade eden Başkan Kaplan, "Her mısrasında vatan sevgisi ve özgürlük tutkusu coşan İstiklal Marşımız, Türk milletinin ruhunu yansıtan eşsiz bir eserdir. Bugün, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün önemi bir kez daha hatırlanmalı, genç nesillere bu kutsal mirasın değeri ve önemi anlatılmalıdır. Bizler de Koçarlı Belediyesi olarak, bu büyük mirası gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak adına üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bu vesileyle, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin bu kutsal değerlere olan bağlılığının daim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - AYDIN