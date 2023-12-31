Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Sporcu Çocuklarla Yıl Sonu Motivasyon Kahvaltısında Buluştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geleceğe başarılar yazdırma hedefi ile spora gönül veren çocuklar ile yıl sonu motivasyon kahvaltısında bir araya geldi.

Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen yıl sonu motivasyon kahvaltısında 12 farklı branştan 300 sporcuyu ağırlayan Başkan Kaplan, sporcu çocuklar ile tek tek ilgilendi. Koçarlı Belediye Restoranında gerçekleşen kahvaltının ardından konuşma yapan Başkan Kaplan, sporcuları belediye restoranında ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, "Kaymakamımızın katılımı ile Gençlik ve Spor ile Müdürlüğümüz organizasyonunda spora gönül veren sporcu çocuklarımız ile yıl sonu kahvaltısında bir araya geldik. Bu birliktelik ile hem çocuklarımızın motivasyonlarını arttırdık, hem de yeni yıllarını kutladık. Her biri ahlaklı, yetenekli, geleceği parlak olan ve iyi birer sporcu olabilmek için çalışan çocuklarımız. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" dedi.

Geleceğin aydınlık yarınları, Sporla gelişen, büyüyen, Koçarlı'nın umudu olan çocuklar için Koçarlı'da spor yatırımlarına da ağırlık verdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, "Gençlerimizde kolektif hareket etme kabiliyeti geliştirmek, gençleri kötü alışkanlıklarından korumak, kollamak, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırmak, sağlıklı bir nesil oluşturmak ve sporu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Koçarlı'yı spor ile de çok daha farklı noktalara taşımayı düşünüyoruz. Kapalı Spor Salonundan, halı saha ve stadyuma, gençlik merkezinden, kapalı yarı olimpik yüzme havuzuna, basketbol sahası ve tenis kortlarına kadar sporun her branşını ilçemize kazandırdık. Spor yatırımlarımızda bizim hedefimiz çağ atlayan Koçarlı'da Türkiye Yüzyılını inşa edecek özgüveni yüksek, gençlerin yetişmesidir" diye konuştu.

Başkan Kaplan kahvaltıya katılan sporcu çocuklar ile tek tek yakından ilgilenirken, program fotoğraf çekimin ardından son buldu.

Kahvaltıya, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı, Koçarlı Belediyespor Kulübü Başkanı Timur Yüksek, antrenörler ve sporcular katıldı. - AYDIN