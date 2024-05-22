Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Özgür Özel, Arıcı'nın CHP için büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

22.05.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette Koçarlı'nın Aydın'da kazanılacak zor bir ilçe olduğunu ancak Özgür Arıcı'nın bu zoru başararak CHP için ve Aydın için büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Bir gün önce TBMM'deki grup toplantısına katılan Başkan Arıcı, bugün ise CHP Genel Başkanı Özel'in Türkiye Büyük Milet Meclisinde bulunan makam odasında ziyaret etti. Başkan Arıcı'ya CHP Aydın Milletvekilleri ve CHP Koçarlı ilçe Başkanı Hasan Akın eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleşen ziyarette ayrıca Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ve İlçe Başkanı Hasan Akın'ı seçimlerde gösterdikleri başarı, halkı bütünleştiren, partilerine yakışır sevgi ve saygı çerçevesinde bir seçim süreci geçirdikleri için tebrik ederek yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Özgür Arıcı'yı ve İlçe örgütümüzü Aydın'da en zor ilçeyi kazandığı için tebrik ediyorum. Çok büyük başarı gösterdiler. Aydın'a geldiğimde mutlaka Koçarlı ilçemizi ziyaret ederek bir kez daha kendilerine teşekkür edeceğim" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e misafirperverlikleri ve Koçarlı'ya göstermiş olduğu ilgi ve destekleri için teşekkür ederek "Genel Başkanımıza Koçarlı'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Yerelde kazandığımız zaferi genele taşımak için birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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