Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Göreve Başladı - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Göreve Başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Göreve Başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, seçimlerin tamamlanmasının ardından göreve başladı. Arıcı, belediye hizmet binasında personeliyle buluşarak çalışmalara başladı.

15.04.2024 13:02  Güncelleme: 13:05
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Yerel seçimlerinde Koçarlı Belediye Başkanı seçilen Özgür Arıcı, seçimlerin tamamlanmasıyla mazbatasını bayram öncesi arife günü almasının ardından hafta sonu Belediye meclis toplantısını yapmıştı. Arıcı, meclis toplantısını yapması ile birlikte ilk işgünü belediye hizmet binasına gelerek mesaisine başladı.

Belediye hizmet binası önünde birim müdürleri ve belediye personeli tarafından karşılanan Başkan Arıcı, personeli ile tek tek tokalaşarak, tebrikler eşliğinde makam odasına geçti ve başkanlık koltuğuna oturdu.

Başkan Arıcı ilk mesai gününde yaptığı konuşmada kendisini karşılayan belediye personeline teşekkür ederek, "Devir Teslim sonrası ilk mesai günümüzde çalışma arkadaşlarım bizleri büyük bir heyecan ile karşıladılar. Aynı heyecan bizde de var. Kendileri ile tanışarak iyi dilekler sunduğumuz her bir arkadaşıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Arıcı ayrıca desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek "Bizi bu göreve layık gören Koçarlılı hemşerilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Koçarlımıza hizmet için hazırız" diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin her zaman yol göstericisi olacağını belirten Başkan Arıcı, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Koçarlı'ya getireceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Göreve Başladı - Son Dakika

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