Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Türkiye Belediyeler Birliği\'ni ziyaret etti

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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) ziyaret etti. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi adına gerçekleştirilen ziyaret, Başkan Arıcı'nın yerel yönetimlere dair önemli temasları arasında yer aldı.

Başkan Arıcı, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmede, Koçarlı'da yürütülen projeler ve gelecekteki iş birliği imkanları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, Koçarlı ilçesinin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi adına yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulurken, ziyarette Başkan Arıcı'ya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın da eşlik etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin merkezi idare ile uyumlu bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti ve bu doğrultuda Türkiye Belediyeler Birliği ile yapılacak iş birliğinin ilçeye katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Arıcı açıklamasında, "Koçarlı'nın kalkınması ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek, ilçemizin geleceği için atacağımız önemli adımlardan biridir" dedi. - AYDIN